Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.09 Prozent fester bei 38’844.17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.282 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.084 Prozent auf 38’774.82 Punkte an der Kurstafel, nach 38’807.33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 39’004.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’740.34 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.347 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 06.05.2024, bei 38’852.27 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 38’661.05 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 33’573.28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2.99 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2.44 Prozent auf 242.30 USD), Nike (+ 2.19 Prozent auf 96.39 USD), Procter Gamble (+ 1.31 Prozent auf 168.23 USD), Amazon (+ 1.25 Prozent auf 183.54 USD) und Boeing (+ 1.00 Prozent auf 191.74 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Intel (-0.86 Prozent auf 30.52 USD), UnitedHealth (-0.75 Prozent auf 499.33 USD), 3M (-0.62 Prozent auf 98.45 USD), Goldman Sachs (-0.53 Prozent auf 459.22 USD) und JPMorgan Chase (-0.47 Prozent auf 196.34 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 7’333’944 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.841 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.50 Prozent.

