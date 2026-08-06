Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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06.08.2026 12:26:13
Freundlicher Handel: So bewegt sich der SMI am Mittag
Aktuell zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.
Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.31 Prozent aufwärts auf 14’596.00 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.680 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0.548 Prozent fester bei 14’631.32 Punkten, nach 14’551.56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SMI bei 14’646.36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14’575.01 Punkten.
SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1.55 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.07.2026, stand der SMI noch bei 14’302.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’283.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der SMI einen Stand von 11’755.32 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.18 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’656.05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 3.25 Prozent auf 636.00 CHF), Partners Group (+ 1.25 Prozent auf 730.20 CHF), Holcim (+ 1.21 Prozent auf 73.50 CHF), Logitech (+ 1.11 Prozent auf 85.80 CHF) und Lonza (+ 1.00 Prozent auf 567.00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-2.27 Prozent auf 593.40 CHF), Richemont (-0.43 Prozent auf 196.25 CHF), Kühne + Nagel International (-0.30 Prozent auf 200.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.22 Prozent auf 82.16 CHF) und Alcon (+ 0.21 Prozent auf 56.86 CHF).
Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 832’919 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 304.964 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SMI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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