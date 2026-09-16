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S&P 500 im Blick 16.09.2026 18:00:44

Freundlicher Handel: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag

Freundlicher Handel: So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochmittag

Der S&P 500 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Lumentum Holdings
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Am Mittwoch steht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.44 Prozent im Plus bei 7’619.14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61.749 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.242 Prozent fester bei 7’604.09 Punkten, nach 7’585.73 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’626.79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’597.61 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.101 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7’785.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der S&P 500 7’511.35 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 6’606.76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.09 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumentum (+ 8.37 Prozent auf 909.19 USD), Coherent (+ 7.53 Prozent auf 291.59 USD), Dell Technologies (+ 5.81 Prozent auf 575.07 USD), Intel (+ 5.19 Prozent auf 102.18 USD) und Honeywell Aerospace (+ 4.12 Prozent auf 165.03 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen JB Hunt Transportation Services (-12.92 Prozent auf 237.76 USD), Diamondback Energy (-8.66 Prozent auf 193.20 USD), EOG Resources (-5.36 Prozent auf 145.50 USD), APA (-5.36 Prozent auf 44.87 USD) und Texas Pacific Land (-5.19 Prozent auf 352.33 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’413’608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.402 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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First Republic Bank 0.00 0.00% First Republic Bank
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Lumentum Holdings Inc 736.78 6.82% Lumentum Holdings Inc
Medtronic PLC 77.21 0.63% Medtronic PLC
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