Freundlicher Handel: SMI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.16 Prozent fester bei 14’497.73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.667 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.180 Prozent auf 14’501.15 Punkte an der Kurstafel, nach 14’475.13 Punkten am Vortag.

Bei 14’479.81 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’501.15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.526 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 14’241.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, den Stand von 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der SMI mit 12’001.61 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 2.49 Prozent auf 742.00 CHF), Amrize (+ 1.22 Prozent auf 38.11 CHF), Alcon (+ 1.21 Prozent auf 60.20 CHF), Swiss Re (+ 1.05 Prozent auf 139.50 CHF) und Logitech (+ 1.00 Prozent auf 85.14 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-0.28 Prozent auf 195.05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.24 Prozent auf 83.04 CHF), Novartis (-0.16 Prozent auf 123.54 CHF), Swiss Life (+ 0.06 Prozent auf 933.40 CHF) und Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 635.00 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 178’332 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 309.623 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch