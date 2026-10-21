UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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21.10.2026 17:58:17
Freundlicher Handel: SMI zum Handelsende mit Zuschlägen
So performte der SMI am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.
Am Mittwoch legte der SMI via SIX schlussendlich um 0.51 Prozent auf 14’552.39 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.651 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.051 Prozent auf 14’471.03 Punkte an der Kurstafel, nach 14’478.37 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’552.39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’428.60 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1.57 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13’956.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der SMI mit 14’298.26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’622.70 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9.85 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1.76 Prozent auf 78.48 CHF), Logitech (+ 1.64 Prozent auf 90.44 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.24 Prozent auf 71.84 CHF), UBS (+ 1.13 Prozent auf 39.54 CHF) und Swiss Life (+ 0.99 Prozent auf 938.60 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Galderma (-0.43 Prozent auf 174.25 CHF), Richemont (-0.23 Prozent auf 175.60 CHF), Lonza (-0.22 Prozent auf 623.60 CHF), Partners Group (-0.07 Prozent auf 611.00 CHF) und Givaudan (+ 0.05 Prozent auf 3’962.00 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf
Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 3’365’709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 326.511 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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