Freundlicher Handel: SMI startet mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr erhöht sich der SMI im SIX-Handel um 0.58 Prozent auf 13’867.26 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.559 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.615 Prozent auf 13’871.57 Punkte an der Kurstafel, nach 13’786.72 Punkten am Vortag.

Bei 13’887.39 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’863.98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 21.08.2026, den Stand von 14’456.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13’774.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12’109.67 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.68 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Galderma (+ 2.97 Prozent auf 162.85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.92 Prozent auf 81.56 CHF), Logitech (+ 1.71 Prozent auf 84.48 CHF), UBS (+ 1.52 Prozent auf 42.18 CHF) und Sandoz (+ 1.52 Prozent auf 69.66 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-0.43 Prozent auf 138.15 CHF), Richemont (-0.33 Prozent auf 168.30 CHF), Geberit (-0.19 Prozent auf 538.00 CHF), Amrize (-0.13 Prozent auf 30.97 CHF) und Nestlé (-0.10 Prozent auf 76.19 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 183’820 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 300.430 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.31 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch