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SMI-Entwicklung 25.08.2026 17:58:13

Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Zuschlägen

Der SMI befand sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.54 Prozent fester bei 14’525.29 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.674 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.125 Prozent stärker bei 14’465.28 Punkten in den Handel, nach 14’447.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 14’531.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’439.66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14’327.20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13’503.21 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 12’206.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12’053.51 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.84 Prozent auf 79.62 CHF), Sika (+ 1.52 Prozent auf 190.35 CHF), Swisscom (+ 1.42 Prozent auf 641.00 CHF), Novartis (+ 1.25 Prozent auf 128.34 CHF) und Lonza (+ 1.02 Prozent auf 593.80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-2.59 Prozent auf 35.31 CHF), Nestlé (-0.80 Prozent auf 79.82 CHF), Richemont (-0.61 Prozent auf 187.05 CHF), Alcon (-0.34 Prozent auf 58.72 CHF) und UBS (+ 0.05 Prozent auf 43.22 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2’675’100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 319.028 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’886.29 19.26 SEBN5U
Long 13’577.68 13.76 SWB04U
Long 12’997.59 8.86 SE2BZU
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