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SMI-Kursverlauf 26.10.2026 17:58:10

Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus

Der SMI ging im Plus aus dem Handelstag.

ABB
69.86 CHF 3.43%
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Der SMI kletterte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.53 Prozent auf 14’538.95 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.663 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.069 Prozent auf 14’472.32 Punkte an der Kurstafel, nach 14’462.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’462.03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’543.91 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SMI 13’945.71 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 14’327.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der SMI 12’568.18 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.75 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.80 Prozent auf 69.68 CHF), Sandoz (+ 2.11 Prozent auf 82.36 CHF), Roche (+ 1.43 Prozent auf 396.50 CHF), Richemont (+ 1.02 Prozent auf 163.10 CHF) und Geberit (+ 0.92 Prozent auf 569.40 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Sika (-2.22 Prozent auf 176.20 CHF), Givaudan (-1.33 Prozent auf 3’940.00 CHF), Novartis (-0.41 Prozent auf 127.48 CHF), Swiss Re (-0.36 Prozent auf 153.90 CHF) und Logitech (-0.18 Prozent auf 91.20 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’155’916 Aktien gehandelt. Mit 336.260 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3413 19.03.2027 154750886
Long 12.5 15.12.2028 151874563
Long 462.5 18.12.2026 130135399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0076 17.12.2027 155830639
Short 12.1711 19.03.2027 155830638
Short 462.5 18.12.2026 153812350
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4597 11.05 161119090
Long 11.859 5.81 162066439
Long 17.7885 2.90 162066436
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4236 11.46 156945028
Short 8.8942 7.30 156945486
Short 20.1087 1.05 161119309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.99 124331619
Long 8 -13.58 152125108
Long 12 -18.18 159925501
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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