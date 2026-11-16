SMI 998089 / CH0009980894
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16.11.2026 12:26:22
Freundlicher Handel: SMI mit Gewinnen
Der SMI macht aktuell Gewinne.
Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.59 Prozent fester bei 15’195.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.733 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.402 Prozent fester bei 15’166.87 Punkten in den Handel, nach 15’106.12 Punkten am Vortag.
Bei 15’221.57 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 15’147.01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der SMI mit 14’391.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14’390.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 12’634.30 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15’221.57 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI
Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.77 Prozent auf 174.15 CHF), Alcon (+ 1.56 Prozent auf 62.32 CHF), Novartis (+ 1.00 Prozent auf 135.40 CHF), Lonza (+ 0.99 Prozent auf 672.60 CHF) und Holcim (+ 0.97 Prozent auf 75.28 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-2.41 Prozent auf 33.65 CHF), Geberit (-1.64 Prozent auf 586.00 CHF), Sika (-0.68 Prozent auf 190.65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.29 Prozent auf 69.76 CHF) und Givaudan (-0.15 Prozent auf 4’084.00 CHF).
SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 628’065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 348.395 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SMI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.99 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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