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SMI-Entwicklung 25.08.2026 12:26:12

Freundlicher Handel: SMI klettert am Mittag

Freundlicher Handel: SMI klettert am Mittag

Der SMI zeigt sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Am Dienstag legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0.17 Prozent auf 14’471.78 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.674 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.125 Prozent auf 14’465.28 Punkte an der Kurstafel, nach 14’447.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14’439.66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14’488.67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SMI mit 14’327.20 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 13’503.21 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 12’206.36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.35 Prozent auf 80.02 CHF), Logitech (+ 1.77 Prozent auf 79.20 CHF), Sika (+ 1.65 Prozent auf 190.60 CHF), Swisscom (+ 0.95 Prozent auf 638.00 CHF) und Lonza (+ 0.75 Prozent auf 592.20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-1.41 Prozent auf 35.74 CHF), Richemont (-1.28 Prozent auf 185.80 CHF), Nestlé (-0.88 Prozent auf 79.75 CHF), Swiss Re (-0.29 Prozent auf 139.75 CHF) und Partners Group (+ 0.06 Prozent auf 720.00 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 744’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 319.028 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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