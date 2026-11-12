Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 2’428.95 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.771 Prozent höher bei 2’436.23 Punkten, nach 2’417.58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’422.42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’438.16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2.15 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 12.10.2026, mit 2’234.05 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’321.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’085.94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’438.16 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 2.86 Prozent auf 61.18 CHF), Zurich Insurance (+ 1.95 Prozent auf 649.80 CHF), Straumann (+ 1.31 Prozent auf 108.05 CHF), Sandoz (+ 1.27 Prozent auf 86.28 CHF) und Amrize (+ 1.25 Prozent auf 34.80 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Partners Group (-2.84 Prozent auf 664.60 CHF), Sonova (-2.48 Prozent auf 275.80 CHF), VAT (-2.34 Prozent auf 543.60 CHF), UBS (-0.68 Prozent auf 40.92 CHF) und Julius Bär (-0.25 Prozent auf 71.86 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’218’759 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346.686 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch