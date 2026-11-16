Freundlicher Handel: SLI notiert zum Start im Plus

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.42 Prozent auf 2’434.20 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.309 Prozent auf 2’431.43 Punkte an der Kurstafel, nach 2’423.95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’434.83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’430.95 Zählern.

SLI seit Jahresbeginn

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Wert von 2’306.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’318.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SLI bei 2’051.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.17 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’438.16 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 2.12 Prozent auf 62.66 CHF), Straumann (+ 1.77 Prozent auf 109.10 CHF), Sandoz (+ 1.49 Prozent auf 85.86 CHF), Holcim (+ 1.23 Prozent auf 75.48 CHF) und Novartis (+ 1.13 Prozent auf 135.58 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Amrize (-1.91 Prozent auf 33.82 CHF), Geberit (-1.38 Prozent auf 587.60 CHF), Lindt (-1.05 Prozent auf 8’495.00 CHF), VAT (-0.82 Prozent auf 529.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.43 Prozent auf 69.66 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 340’529 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 348.395 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.99 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch