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20.10.2026 17:58:13
Freundlicher Handel: SLI liegt schlussendlich im Plus
Der SLI performte zum Handelsende positiv.
Am Dienstag notierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0.43 Prozent stärker bei 2’316.31 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’318.40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’294.71 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2’215.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’282.80 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2’039.28 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.69 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 2.58 Prozent auf 389.90 CHF), Alcon (+ 2.20 Prozent auf 55.76 CHF), Lonza (+ 1.92 Prozent auf 625.00 CHF), Novartis (+ 1.85 Prozent auf 126.50 CHF) und Amrize (+ 1.52 Prozent auf 31.98 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5.01 Prozent auf 70.96 CHF), VAT (-3.07 Prozent auf 600.60 CHF), Julius Bär (-0.69 Prozent auf 69.52 CHF), Swisscom (-0.37 Prozent auf 669.50 CHF) und Sonova (-0.21 Prozent auf 278.60 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5’367’963 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 325.386 Mrd. Euro heraus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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