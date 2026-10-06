Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’816 0.8%  SPI 19’616 0.8%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’275 0.5%  Gold 4’178 0.9%  Bitcoin 71’620 0.5%  Dollar 0.8307 -0.1%  Öl 97.7 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie niedriger: Netzbetreiber Amprion holt sich Milliardensumme am Anleihemarkt
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
Suche...
ETF Sparplan

Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 06.10.2026 12:26:11

Freundlicher Handel: SLI legt zu

Freundlicher Handel: SLI legt zu

Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

VAT
708.55 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 1.02 Prozent stärker bei 2’238.63 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.537 Prozent auf 2’228.00 Punkte an der Kurstafel, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’227.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’245.98 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der SLI bei 2’299.48 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 2’301.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SLI mit 2’038.42 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 2.78 Prozent auf 590.80 CHF), Sika (+ 2.51 Prozent auf 179.40 CHF), Sonova (+ 2.07) Prozent auf 256.80 CHF), Sandoz (+ 1.77 Prozent auf 71.24 CHF) und Straumann (+ 1.75 Prozent auf 93.10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-0.51 Prozent auf 706.00 CHF), Julius Bär (-0.46 Prozent auf 73.34 CHF), Swisscom (-0.39 Prozent auf 638.50 CHF), Swiss Re (-0.18 Prozent auf 141.15 CHF) und Logitech (+ 0.00 Prozent auf 84.50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 717’049 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296.952 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Straumann Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten