Freundlicher Handel: SLI legt zu

Am Dienstag notiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 1.02 Prozent stärker bei 2’238.63 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.537 Prozent auf 2’228.00 Punkte an der Kurstafel, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’227.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’245.98 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der SLI bei 2’299.48 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 2’301.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der SLI mit 2’038.42 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.07 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Lonza (+ 2.78 Prozent auf 590.80 CHF), Sika (+ 2.51 Prozent auf 179.40 CHF), Sonova (+ 2.07) Prozent auf 256.80 CHF), Sandoz (+ 1.77 Prozent auf 71.24 CHF) und Straumann (+ 1.75 Prozent auf 93.10 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-0.51 Prozent auf 706.00 CHF), Julius Bär (-0.46 Prozent auf 73.34 CHF), Swisscom (-0.39 Prozent auf 638.50 CHF), Swiss Re (-0.18 Prozent auf 141.15 CHF) und Logitech (+ 0.00 Prozent auf 84.50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 717’049 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 296.952 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7.44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch