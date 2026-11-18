Der SLI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.17 Prozent auf 2’403.44 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.048 Prozent auf 2’400.46 Punkte an der Kurstafel, nach 2’399.31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2’408.14 Punkte, das Tagestief hingegen 2’399.87 Zähler.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1.15 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SLI 2’306.78 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’297.96 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2’012.17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.74 Prozent nach oben. Bei 2’443.50 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Logitech (+ 2.77 Prozent auf 84.54 CHF), Sonova (+ 2.02 Prozent auf 293.40 CHF), Straumann (+ 1.68 Prozent auf 108.90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.29 Prozent auf 236.00 CHF) und VAT (+ 1.22 Prozent auf 529.60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Nestlé (-0.90 Prozent auf 85.95 CHF), Zurich Insurance (-0.77 Prozent auf 647.00 CHF), Amrize (-0.71 Prozent auf 33.40 CHF), Helvetia Baloise (-0.62 Prozent auf 223.80 CHF) und Swiss Life (-0.47 Prozent auf 967.40 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 841’555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 352.660 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.71 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch