Freundlicher Handel: SLI legt am Mittag zu

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0.33 Prozent stärker bei 1’945.43 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.174 Prozent auf 1’942.46 Punkte an der Kurstafel, nach 1’939.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1’941.94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1’947.99 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0.527 Prozent. Der SLI lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 1’839.26 Punkten. Der SLI lag am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 1’866.82 Punkten. Der SLI wurde am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, mit 1’751.48 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10.32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1’967.38 Punkte. Bei 1’742.94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 1.47 Prozent auf 113.80 CHF), UBS (+ 1.00 Prozent auf 28.39 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.96 Prozent auf 253.60 CHF), Swisscom (+ 0.94 Prozent auf 495.00 CHF) und ams (+ 0.94 Prozent auf 1.40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-1.25 Prozent auf 482.50 CHF), VAT (-0.89 Prozent auf 480.90 CHF), Sonova (-0.81 Prozent auf 283.00 CHF), Logitech (-0.79 Prozent auf 88.40 CHF) und Geberit (-0.65 Prozent auf 552.80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 1’738’193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237.803 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.46 zu Buche schlagen. Mit 5.99 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

