Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.66 Prozent fester bei 2’229.92 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.746 Prozent auf 2’231.90 Punkte an der Kurstafel, nach 2’215.38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2’233.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’229.80 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SLI wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Wert von 2’310.30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der SLI bei 2’215.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Wert von 1’994.13 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3.67 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 3.20 Prozent auf 222.60 CHF), Galderma (+ 2.97 Prozent auf 162.85 CHF), VAT (+ 2.78 Prozent auf 629.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.92 Prozent auf 81.56 CHF) und Logitech (+ 1.71 Prozent auf 84.48 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swisscom (-0.69 Prozent auf 644.00 CHF), Lindt (-0.46 Prozent auf 8’575.00 CHF), Helvetia Baloise (-0.45 Prozent auf 220.40 CHF), Swiss Re (-0.43 Prozent auf 138.15 CHF) und Richemont (-0.33 Prozent auf 168.30 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 183’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 300.430 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch