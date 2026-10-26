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SLI-Performance im Fokus 26.10.2026 12:26:28

Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagmittag im Plus

Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagmittag im Plus

Mit dem SLI geht es derzeit aufwärts.

Roche
395.63 CHF 1.10%
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Am Montag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.30 Prozent stärker bei 2’332.25 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.055 Prozent auf 2’326.57 Punkte an der Kurstafel, nach 2’325.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Montag bei 2’333.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’323.24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’245.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’276.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’047.46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.43 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 2.69 Prozent auf 233.20 CHF), Sandoz (+ 1.98 Prozent auf 82.26 CHF), Roche (+ 1.36 Prozent auf 396.20 CHF), Geberit (+ 1.35 Prozent auf 571.80 CHF) und Galderma (+ 1.18 Prozent auf 193.30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sika (-2.00 Prozent auf 176.60 CHF), Straumann (-1.15 Prozent auf 97.74 CHF), Logitech (-0.85 Prozent auf 90.58 CHF), Nestlé (-0.61 Prozent auf 83.19 CHF) und Swiss Re (-0.55 Prozent auf 153.60 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 815’512 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 336.260 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.01 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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