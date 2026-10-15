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Index-Performance 15.10.2026 15:58:41

Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SLI performt heute positiv.

Holcim
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Um 15:40 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.66 Prozent stärker bei 2’283.39 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.250 Prozent stärker bei 2’274.03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’268.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’271.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’291.08 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2.47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’211.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’296.31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI bei 2’033.91 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.16 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 5.29 Prozent auf 8’255.00 CHF), Swisscom (+ 3.13 Prozent auf 659.50 CHF), Lonza (+ 3.11 Prozent auf 603.60 CHF), Givaudan (+ 2.88 Prozent auf 3’935.00 CHF) und Zurich Insurance (+ 2.77 Prozent auf 608.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-4.08 Prozent auf 75.66 CHF), VAT (-3.46 Prozent auf 613.00 CHF), Julius Bär (-0.85 Prozent auf 70.28 CHF), UBS (-0.73 Prozent auf 39.18 CHF) und Holcim (-0.65 Prozent auf 63.86 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’728’175 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 307.413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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