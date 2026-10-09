Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’535 1.0%  Dow 51’508 0.5%  DAX 25’102 1.2%  Euro 0.9301 -0.3%  EStoxx50 6’177 0.8%  Gold 4’189 1.3%  Bitcoin 68’905 1.5%  Dollar 0.8311 0.0%  Öl 104.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
BlackRock & XRP: Steht der Mega-ETF kurz bevor?
Roche-Aktie deutlich höher: Tecentriq bekommt weitere Zulassung in den USA
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
ETF Sparplan

Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 09.10.2026 12:26:34

Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Mutares
23.24 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.74 Prozent fester bei 18’132.72 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.506 Prozent auf 17’912.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’822.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’912.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’152.65 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.646 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 18’560.24 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 18’074.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’561.34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.48 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 5.26 Prozent auf 27.00 EUR), Südzucker (+ 4.73 Prozent auf 12.40 EUR), HelloFresh (+ 4.65 Prozent auf 2.63 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.27 Prozent auf 14.65 EUR) und TeamViewer (+ 4.08 Prozent auf 6.88 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-4.67 Prozent auf 23.50 EUR), SMA Solar (-0.95 Prozent auf 57.40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0.35 Prozent auf 43.15 EUR), Nagarro SE (-0.32 Prozent auf 78.00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0.00 Prozent auf 21.80 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 704’702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4.220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
23.09.26 KWS SAAT Add Baader Bank
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
15:06 Logo WHS Gold: Bullen verteidigen die wichtige 4.100-USD-Marke!
11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’326.39 19.76 SWB2VU
Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.97 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt
Roche-Aktie im Minus: Partner Zealand Pharma meldet positive Abnehm-Daten - China-Kooperation verkündet

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/41. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’111.92 1.62%