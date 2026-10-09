Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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09.10.2026 12:26:34
Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.74 Prozent fester bei 18’132.72 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.506 Prozent auf 17’912.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’822.81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’912.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’152.65 Zählern.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.646 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 18’560.24 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 18’074.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’561.34 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.48 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 5.26 Prozent auf 27.00 EUR), Südzucker (+ 4.73 Prozent auf 12.40 EUR), HelloFresh (+ 4.65 Prozent auf 2.63 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.27 Prozent auf 14.65 EUR) und TeamViewer (+ 4.08 Prozent auf 6.88 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-4.67 Prozent auf 23.50 EUR), SMA Solar (-0.95 Prozent auf 57.40 EUR), init innovation in traffic systems SE (-0.35 Prozent auf 43.15 EUR), Nagarro SE (-0.32 Prozent auf 78.00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0.00 Prozent auf 21.80 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 704’702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4.220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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