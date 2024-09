Freundlicher Handel: SDAX steigt schlussendlich

Am Donnerstag sprang der SDAX via XETRA zum Handelsende um 0.23 Prozent auf 13’650.89 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 97.926 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.209 Prozent schwächer bei 13’590.81 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13’619.33 Punkten am Vortag.

Bei 13’751.17 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’590.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3.07 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 05.08.2024, den Wert von 13’348.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der SDAX einen Stand von 15’243.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, lag der SDAX bei 13’231.82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1.23 Prozent nach unten. Bei 15’337.24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’940.72 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit pbb (+ 13.13 Prozent auf 5.65 EUR), Hypoport SE (+ 8.70 Prozent auf 270.00 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 3.60 Prozent auf 23.00 EUR), Grand City Properties (+ 3.47 Prozent auf 12.82 EUR) und BayWa (+ 2.63 Prozent auf 10.92 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ATOSS Software (-4.88 Prozent auf 132.60 EUR), STRATEC SE (-3.74 Prozent auf 42.50 EUR), ADTRAN (-3.51 Prozent auf 4.65 EUR), adesso SE (-3.41 Prozent auf 56.70 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-2.46 Prozent auf 23.80 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die pbb-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’114’518 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 8.494 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4.97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die TAKKT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

