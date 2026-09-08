HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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08.09.2026 15:58:17
Freundlicher Handel: SDAX klettert nachmittags
So bewegt sich der SDAX am Dienstag.
Am Dienstag gewinnt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.01 Prozent auf 18’756.20 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 94.295 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’742.63 Zählern und damit 0.058 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’753.48 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18’707.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’796.14 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 18’659.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SDAX auf 18’398.48 Punkte taxiert. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 16’742.45 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.07 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HORNBACH (+ 6.12 Prozent auf 86.70 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5.10 Prozent auf 66.00 EUR), SMA Solar (+ 3.42 Prozent auf 61.95 EUR), Jungheinrich (+ 3.09 Prozent auf 27.34 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2.95 Prozent auf 24.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.76 Prozent auf 56.25 EUR), GFT SE (-3.70 Prozent auf 24.70 EUR), ATOSS Software (-3.60 Prozent auf 93.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.11 Prozent auf 31.14 EUR) und PVA TePla (-2.87 Prozent auf 31.12 EUR).
Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 658’222 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.176 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf
Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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