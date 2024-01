Freundlicher Handel: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.07 Prozent auf 13’707.31 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 111.518 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.298 Prozent auf 13’737.89 Punkte an der Kurstafel, nach 13’697.12 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13’740.38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’707.31 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Stand von 13’167.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bewegte sich der SDAX bei 12’588.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 12’738.39 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 3.21 Prozent auf 7.39 USD), DWS Group GmbH (+ 2.65 Prozent auf 36.38 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.12 Prozent auf 15.33 EUR), SGL Carbon SE (+ 1.04 Prozent auf 6.31 EUR) und adesso SE (+ 0.96 Prozent auf 104.80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Wacker Neuson SE (-2.13 Prozent auf 17.46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.02 Prozent auf 27.20 EUR), Elmos Semiconductor (-1.45 Prozent auf 68.10 EUR), NORMA Group SE (-1.23 Prozent auf 15.31 EUR) und Varta (-0.91 Prozent auf 19.50 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 123’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 10.270 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.47 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch