Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Mittwoch stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.91 Prozent auf 28’437.17 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.591 Prozent auf 28’346.81 Punkte an der Kurstafel, nach 28’180.26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28’829.66 Punkte, das Tagestief hingegen 28’276.22 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.434 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 30’807.93 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 29’733.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25’435.70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 12.82 Prozent zu. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Moderna (+ 13.11 Prozent auf 258.38 USD), AppLovin (+ 10.69 Prozent auf 271.75 USD), Booking (+ 9.83 Prozent auf 170.97 USD), Intuitive Surgical (+ 9.38 Prozent auf 482.10 USD) und DoorDash (+ 8.33 Prozent auf 198.59 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Datadog A (-14.42 Prozent auf 188.72 USD), CoreWeave (-9.90 Prozent auf 48.42 USD), Seagate Technology (-8.13 Prozent auf 557.06 USD), Sandisk (-7.91 Prozent auf 1’037.40 USD) und Lumentum (-7.85 Prozent auf 626.75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’428’767 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.392 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.53 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch