Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.57 Prozent stärker bei 19’576.92 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.739 Prozent stärker bei 19’609.05 Punkten, nach 19’465.18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19’639.45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19’473.71 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.33 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 13.05.2024, den Wert von 18’198.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’068.47 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 14’900.85 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 18.33 Prozent zu. Bei 19’639.45 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 12.27 Prozent auf 1’678.99 USD), NVIDIA (+ 3.52 Prozent auf 129.61 USD), Tesla (+ 2.92 Prozent auf 182.47 USD), Align Technology (+ 1.94 Prozent auf 271.28 USD) und Exelon (+ 1.90 Prozent auf 35.41 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Warner Bros Discovery (-6.66 Prozent auf 7.29 USD), Zoom Video Communications (-4.26 Prozent auf 57.94 USD), Atlassian A (-4.18 Prozent auf 156.02 USD), Zscaler (-4.12 Prozent auf 181.05 USD) und Lucid (-3.97 Prozent auf 2.54 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 55’515’190 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2.977 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.82 Prozent gelockt.

