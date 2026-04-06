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Marktbericht 06.04.2026 22:33:23

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende stärker

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende stärker

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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Schlussendlich kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.44 Prozent auf 6’611.83 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 53.886 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.010 Prozent auf 6’583.38 Punkte an der Kurstafel, nach 6’582.69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’579.72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’618.13 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.03.2026, den Stand von 6’740.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, lag der S&P 500 noch bei 6’944.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’074.08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3.60 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell AppLovin (+ 6.81 Prozent auf 412.68 USD), VeriSign (+ 5.64 Prozent auf 274.51 USD), Seagate Technology (+ 5.58 Prozent auf 453.30 USD), Monolithic Power Systems (+ 5.50 Prozent auf 1’180.03 USD) und Under Armour (+ 4.98 Prozent auf 5.90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Booking (-95.80 Prozent auf 176.19 USD), Lumentum (-6.60 Prozent auf 772.28 USD), Invesco (-5.22 Prozent auf 22.88 USD), Lumen Technologies (-5.15 Prozent auf 6.63 USD) und Super Micro Computer (-5.04 Prozent auf 22.05 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die Hologic-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 27’164’397 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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