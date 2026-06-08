Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.30 Prozent auf 7’405.73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60.635 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.838 Prozent fester bei 7’445.59 Punkten, nach 7’383.74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’466.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’395.13 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’398.93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 6’740.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der S&P 500 bei 6’000.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.98 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 18.32 Prozent auf 237.83 USD), Intel (+ 11.19 Prozent auf 110.27 USD), Micron Technology (+ 9.87 Prozent auf 949.28 USD), KLA-Tencor (+ 9.27 Prozent auf 2’108.06 USD) und Applied Materials (+ 8.64 Prozent auf 492.17 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Akamai (-4.99 Prozent auf 141.87 USD), Hershey (-4.70 Prozent auf 175.90 USD), Vulcan Materials (-4.05 Prozent auf 269.98 USD), VeriSign (-3.90 Prozent auf 283.41 USD) und The Mosaic (-3.87 Prozent auf 21.38 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38’797’627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.310 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch