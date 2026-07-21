Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.89 Prozent höher bei 7’509.20 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.715 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.622 Prozent auf 7’489.56 Punkte an der Kurstafel, nach 7’443.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’515.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’467.86 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der S&P 500 bei 7’500.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der S&P 500 bei 7’064.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’305.60 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.49 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 17.92 Prozent auf 208.57 USD), Sandisk (+ 14.27 Prozent auf 1’589.40 USD), Western Digital (+ 12.51 Prozent auf 548.39 USD), Micron Technology (+ 12.17 Prozent auf 970.82 USD) und Teradyne (+ 12.07 Prozent auf 374.04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Danaher (-10.99 Prozent auf 179.01 USD), MSCI (-10.14 Prozent auf 561.74 USD), Tyler Technologies (-5.73 Prozent auf 299.74 USD), Halliburton (-5.47 Prozent auf 33.19 USD) und Gartner (-4.46 Prozent auf 134.77 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’099’185 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.297 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch