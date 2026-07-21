Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’298 0.3%  SPI 20’095 0.3%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’011 0.7%  Euro 0.9265 0.2%  EStoxx50 6’286 0.9%  Gold 4’078 1.8%  Bitcoin 53’906 2.0%  Dollar 0.8125 0.3%  Öl 91.4 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882ABB1222171Zurich Insurance1107539SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Aktie im Fokus: GEA überrascht Anleger mit kräftiger Prognoseanhebung
Quartalszahlen verfehlen Erwartungen: Danaher-Aktie sackt kräftig ab
Kratos Defense landet Millionen-Coup - kann die Aktie davon profitieren?
Suche...
Plus500 Depot

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 21.07.2026 22:33:49

Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der S&P 500 gewann am Abend an Wert.

Sandisk
1218.70 CHF 4.88%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.89 Prozent höher bei 7’509.20 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.715 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.622 Prozent auf 7’489.56 Punkte an der Kurstafel, nach 7’443.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’515.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’467.86 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der S&P 500 bei 7’500.58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der S&P 500 bei 7’064.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6’305.60 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.49 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’620.90 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 17.92 Prozent auf 208.57 USD), Sandisk (+ 14.27 Prozent auf 1’589.40 USD), Western Digital (+ 12.51 Prozent auf 548.39 USD), Micron Technology (+ 12.17 Prozent auf 970.82 USD) und Teradyne (+ 12.07 Prozent auf 374.04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Danaher (-10.99 Prozent auf 179.01 USD), MSCI (-10.14 Prozent auf 561.74 USD), Tyler Technologies (-5.73 Prozent auf 299.74 USD), Halliburton (-5.47 Prozent auf 33.19 USD) und Gartner (-4.46 Prozent auf 134.77 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30’099’185 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.297 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10.86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:00 Logo WHS Aktien im Depot aktiv bewirtschaften - Das aktive Aktiendepot
12:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
11:33 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:59 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy und Friedrich Vorwerk gesucht
09:14 Leichter Dämpfer zum Wochenauftakt
08:45 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
06:30 KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Schwacher Wochenauftakt
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’850.48 19.94 SY7BHU
Short 15’150.70 13.97 S6BA1U
Short 15’726.09 8.94 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’298.26 21.07.2026 17:30:31
Long 13’702.82 19.94 S2B93U
Long 13’395.13 13.97 SHB7NU
Long 12’805.14 8.91 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus - dank neuem Bundeswehr-Auftrag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Goldpreis vor dem Crash? Bank of America warnt vor Parallelen zu 1980 und 2011
SpaceX-Aktie vielfach überbewertet? Ex-Fidelity-Manager setzt fairen Wert deutlich tiefer an
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’509.20 0.89%