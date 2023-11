Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Am Mittwoch springt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.24 Prozent auf 4’565.96 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 37.990 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4’574.79 Zählern und damit 0.437 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4’554.89 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’587.64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’554.50 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.244 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Wert von 4’117.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’497.63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 3’957.63 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 19.40 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 108.33 Prozent auf 0.03 USD), First Republic Bank (+ 30.00 Prozent auf 0.01 USD), NetApp (+ 15.17 Prozent auf 89.96 USD), General Motors (+ 10.28 Prozent auf 31.86 USD) und Charles Schwab (+ 6.93 Prozent auf 59.68 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen The Cigna Group Registered (-7.07 Prozent auf 265.84 USD), Hormel Foods (-5.45 Prozent auf 30.21 USD), Las Vegas Sands (-4.72 Prozent auf 45.41 USD), Centene (-4.06 Prozent auf 70.00 USD) und Humana (-2.90 Prozent auf 495.66 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’245’932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.687 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 9.80 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Organon Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch