Freundlicher Handel: S&P 500 schliesst mit Gewinnen

Der S&P 500 schloss den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 5’836.22 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 51.672 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.884 Prozent leichter bei 5’775.54 Punkten, nach 5’827.04 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’838.61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’773.31 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 13.12.2024, den Wert von 6’051.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, den Stand von 5’815.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Wert von 4’783.83 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit The Mosaic (+ 8.01 Prozent auf 26.82 USD), PerkinElmer (+ 7.75 Prozent auf 122.70 USD), CF Industries (+ 7.59 Prozent auf 95.50 USD), CVS Health (+ 7.31 Prozent auf 51.52 USD) und Humana (+ 6.81 Prozent auf 287.36 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Moderna (-16.80 Prozent auf 35.15 USD), Edison International (-11.89 Prozent auf 57.27 USD), Super Micro Computer (-4.66 Prozent auf 31.08 USD), Gap (-4.51 Prozent auf 23.06 USD) und Micron Technology (-4.31 Prozent auf 95.06 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 51’332’836 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.502 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

