Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.20 Prozent höher bei 5’900.43 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 47.595 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.920 Prozent stärker bei 5’942.71 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’888.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’873.80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’943.13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.792 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.04.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’560.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’954.50 Punkte. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 29.05.2024, bei 5’266.95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 0.543 Prozent aufwärts. Bei 6’147.43 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Estée Lauder Companies (+ 4.00 Prozent auf 68.92 USD), DXC Technology (+ 3.61 Prozent auf 15.48 USD), Organon Company (+ 3.61 Prozent auf 9.48 USD), The Hershey (+ 3.43 Prozent auf 161.24 USD) und Biogen (+ 3.36 Prozent auf 131.81 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Advance Auto Parts (-9.56 Prozent auf 47.67 USD), Best Buy (-8.04 Prozent auf 65.77 USD), HP (-7.57 Prozent auf 25.14 USD), Bath Body Works (-7.05 Prozent auf 28.33 USD) und Salesforce (-4.81 Prozent auf 262.77 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 54’525’386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.015 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch