Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.48 Prozent höher bei 7’802.32 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 65.026 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.254 Prozent stärker bei 7’785.08 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’765.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’779.34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’805.10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.924 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7’636.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’543.64 Punkte. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 6’735.11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.76 Prozent aufwärts. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Crown Castle (+ 14.81 Prozent auf 79.09 USD), Humana (+ 12.50 Prozent auf 435.50 USD), American Tower (+ 8.45 Prozent auf 180.82 USD), Moderna (+ 8.20 Prozent auf 213.16 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7.21 Prozent auf 182.26 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil T-Mobile US (-12.63 Prozent auf 149.68 USD), Verizon (-11.31 Prozent auf 41.11 USD), AT&T (-10.82 Prozent auf 22.18 USD), HP (-6.23 Prozent auf 30.42 USD) und Charter A (-5.62 Prozent auf 103.51 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die AT&T-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’674’823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.099 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch