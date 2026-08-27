Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester

Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.65 Prozent aufwärts auf 7’725.81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.480 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.380 Prozent höher bei 7’704.85 Punkten, nach 7’675.70 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’689.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’728.98 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.815 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 7’413.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’520.36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der S&P 500 bei 6’481.40 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.65 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Salesforce (+ 19.71 Prozent auf 246.15 USD), Synopsys (+ 11.33 Prozent auf 456.46 USD), Palo Alto Networks (+ 10.72 Prozent auf 375.69 USD), ServiceNow (+ 7.74 Prozent auf 135.54 USD) und NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Hormel Foods (-9.11 Prozent auf 21.55 USD), Moderna (-7.22 Prozent auf 138.85 USD), HP (-6.34 Prozent auf 28.59 USD), Best Buy (-4.35 Prozent auf 83.64 USD) und Tapestry (-3.85 Prozent auf 125.23 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’585’097 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch