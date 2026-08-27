ServiceNow Aktie 18868154 / US81762P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Kursverlauf
|
27.08.2026 18:00:18
Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester
Der S&P 500 entwickelt sich am vierten Tag der Woche positiv.
Im S&P 500 geht es im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.65 Prozent aufwärts auf 7’725.81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61.480 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.380 Prozent höher bei 7’704.85 Punkten, nach 7’675.70 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’689.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’728.98 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.815 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 7’413.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’520.36 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der S&P 500 bei 6’481.40 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.65 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Salesforce (+ 19.71 Prozent auf 246.15 USD), Synopsys (+ 11.33 Prozent auf 456.46 USD), Palo Alto Networks (+ 10.72 Prozent auf 375.69 USD), ServiceNow (+ 7.74 Prozent auf 135.54 USD) und NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Hormel Foods (-9.11 Prozent auf 21.55 USD), Moderna (-7.22 Prozent auf 138.85 USD), HP (-6.34 Prozent auf 28.59 USD), Best Buy (-4.35 Prozent auf 83.64 USD) und Tapestry (-3.85 Prozent auf 125.23 USD) unter Druck.
Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’585’097 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
22:33
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20:03
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: Hätte sich ein Investment in ServiceNow vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
16:01
|Donnerstagshandel in New York: Zum Start Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Best Buy Co. Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’730.99
|0.72%
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.