Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.28 Prozent fester bei 5’631.22 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 47.217 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.434 Prozent stärker bei 5’639.73 Punkten, nach 5’615.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’666.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’614.75 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’431.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’061.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 4’505.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 18.73 Prozent. Bei 5’666.94 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Paycom Software (+ 5.17 Prozent auf 156.11 USD), APA (+ 4.97 Prozent auf 31.46 USD), Capital One Financial (+ 4.48 Prozent auf 144.61 USD), Discover Financial Services (+ 4.40 Prozent auf 137.06 USD) und Charter A (+ 4.36 Prozent auf 324.59 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Broadcom (-89.92 Prozent auf 171.42 USD), AES (-10.01 Prozent auf 17.00 USD), CenterPoint Energy (-6.67 Prozent auf 28.28 USD), NextEra Energy (-6.62 Prozent auf 70.97 USD) und Ralph Lauren A (-5.79 Prozent auf 171.06 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 38’211’134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.246 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

