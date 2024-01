Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.31 Prozent stärker bei 4’854.75 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 40.659 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.319 Prozent höher bei 4’855.26 Punkten, nach 4’839.81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4’868.41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’844.05 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 22.12.2023, bei 4’754.63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 4’224.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, wurde der S&P 500 mit 3’972.61 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2.36 Prozent zu Buche. Bei 4’868.41 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’682.11 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Western Digital (+ 4.94 Prozent auf 57.48 USD), Synopsys (+ 4.09 Prozent auf 538.49 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 3.56) Prozent auf 205.79 USD), Best Buy (+ 3.39 Prozent auf 73.41 USD) und Schlumberger (+ 3.22 Prozent auf 51.24 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-33.33 Prozent auf 0.08 USD), Archer Daniels Midland (-22.55 Prozent auf 52.81 USD), Gilead Sciences (-10.01 Prozent auf 78.55 USD), Carnival (-4.27 Prozent auf 16.59 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3.15 Prozent auf 168.74 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 13’903’878 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.719 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 177.78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch