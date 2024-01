Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags in Grün

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.13 Prozent höher bei 4’897.33 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 41.370 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.018 Prozent auf 4’891.85 Punkte an der Kurstafel, nach 4’890.97 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’901.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’887.40 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der S&P 500 4’769.83 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 4’117.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Stand von 4’070.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3.26 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’906.69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Archer Daniels Midland (+ 4.46 Prozent auf 54.37 USD), Carnival (+ 3.72 Prozent auf 16.42 USD), Moderna (+ 3.53 Prozent auf 105.40 USD), Dominos Pizza (+ 3.20 Prozent auf 432.55 USD) und Illumina (+ 2.96 Prozent auf 144.79 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen SVB Financial Group (-18.67 Prozent auf 0.06 USD), Lumen Technologies (-9.64 Prozent auf 1.27 USD), First Republic Bank (-6.67 Prozent auf 0.07 USD), International Paper (-2.68 Prozent auf 36.57 USD) und Gap (-2.58 Prozent auf 19.23 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’955’560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.770 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 160.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

