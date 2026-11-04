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04.11.2026 20:03:24
Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester
Der S&P 500 zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1.67 Prozent auf 7’695.57 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61.846 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1.07 Prozent auf 7’650.27 Punkte an der Kurstafel, nach 7’568.92 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’715.57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7’635.81 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.11 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 7’722.72 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 7’736.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’771.55 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.21 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Stanley Black Decker (+ 16.07 Prozent auf 121.43 USD), Block (ex Square) (+ 15.76 Prozent auf 87.98 USD), Zimmer Biomet (+ 15.08 Prozent auf 111.70 USD), The Mosaic (+ 14.98 Prozent auf 21.18 USD) und CDW (+ 13.64 Prozent auf 170.20 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Fidelity National Information Services (-24.47 Prozent auf 29.45 USD), Unum Group (-18.11 Prozent auf 74.54 USD), Trimble Navigation (-16.58 Prozent auf 54.74 USD), Comfort Systems USA (-15.97 Prozent auf 1’079.94 USD) und Datadog A (-15.07 Prozent auf 187.28 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22’229’764 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.392 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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