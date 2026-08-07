Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus

Am Freitag steht der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.57 Prozent im Plus bei 7’754.04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.720 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.266 Prozent auf 7’730.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’709.96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’719.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7’763.08 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 3.32 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 7’503.85 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 7’337.11 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2025, mit 6’340.00 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13.06 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’793.68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Airbnb (+ 15.62 Prozent auf 175.32 USD), Coherent (+ 13.79 Prozent auf 380.31 USD), Microchip Technology (+ 12.98 Prozent auf 84.01 USD), Palantir (+ 8.83 Prozent auf 169.69 USD) und Lumen Technologies (+ 8.14 Prozent auf 6.38 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen The Trade Desk A (-20.49 Prozent auf 14.05 USD), DENTSPLY SIRONA (-7.90 Prozent auf 12.13 USD), Seagate Technology (-6.04 Prozent auf 801.43 USD), ResMed (-5.09 Prozent auf 211.88 USD) und Western Digital (-4.16 Prozent auf 432.75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die The Trade Desk A-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 18’121’414 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.604 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 12.87 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch