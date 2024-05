Freundlicher Handel: S&P 500 mit Kursplus

Um 20:00 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.12 Prozent auf 5’220.46 Punkte zu. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 44.111 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.296 Prozent höher bei 5’229.50 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’214.08 Punkten am Vortag.

Bei 5’239.66 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’209.68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 10.04.2024, bei 5’160.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 5’026.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wies der S&P 500 4’137.64 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10.07 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5’264.85 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell NortonLifeLock (+ 15.36 Prozent auf 23.47 USD), Mettler-Toledo International (+ 14.57 Prozent auf 1’478.40 USD), Arista Networks (+ 6.28 Prozent auf 314.66 USD), Hanesbrands (+ 5.66 Prozent auf 4.95 USD) und Charter A (+ 4.41 Prozent auf 275.57 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-18.03 Prozent auf 0.05 USD), Akamai (-10.80 Prozent auf 91.39 USD), Moderna (-4.19 Prozent auf 117.55 USD), International Paper (-3.66 Prozent auf 38.38 USD) und Leggett Platt (-3.39 Prozent auf 12.54 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’267’437 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.832 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 363.64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

