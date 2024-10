Freundlicher Handel: S&P 500 liegt am Freitagnachmittag im Plus

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.54 Prozent fester bei 5’811.13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 48.152 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.001 Prozent fester bei 5’780.12 Punkten in den Handel, nach 5’780.05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5’819.47 Punkte, das Tagestief hingegen 5’775.09 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.28 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’554.13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’584.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, wurde der S&P 500 auf 4’376.95 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 22.52 Prozent. Bei 5’819.47 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Fastenal (+ 9.70 Prozent auf 76.78 USD), Wells Fargo (+ 6.35 Prozent auf 61.42 USD), Grainger (+ 5.67 Prozent auf 1’083.31 USD), Dominos Pizza (+ 5.61 Prozent auf 431.70 USD) und JPMorgan Chase (+ 5.15 Prozent auf 223.81 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Tesla (-8.16 Prozent auf 219.28 USD), AO Smith (-6.55 Prozent auf 80.61 USD), Align Technology (-3.07 Prozent auf 222.60 USD), Broadcom (-2.47 Prozent auf 181.11 USD) und Palantir (-1.69 Prozent auf 42.79 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 21’890’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.191 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 600.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch