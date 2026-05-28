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28.05.2026 22:33:44
Freundlicher Handel: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain
Der S&P 500 performte am Donnerstagabend positiv.
Am Donnerstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0.58 Prozent höher bei 7’563.63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61.386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.042 Prozent leichter bei 7’517.21 Punkten in den Handel, nach 7’520.36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’568.72 Punkte, das Tagestief hingegen 7’508.04 Zähler.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.690 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’138.80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6’878.88 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5’888.55 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.28 Prozent. Bei 7’568.72 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
S&P 500-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Dollar Tree (+ 17.87 Prozent auf 113.00 USD), Agilent Technologies (+ 16.87 Prozent auf 135.38 USD), Best Buy (+ 15.80 Prozent auf 74.74 USD), Hormel Foods (+ 12.55 Prozent auf 23.59 USD) und Robinhood (+ 11.29 Prozent auf 84.84 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Cerebras Systems (-9.11 Prozent auf 242.59 USD), Synopsys (-8.61 Prozent auf 480.64 USD), Tyson Foods (-6.09 Prozent auf 62.00 USD), Norfolk Southern (-5.47 Prozent auf 307.88 USD) und The Trade Desk A (-5.11 Prozent auf 21.15 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33’058’780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.480 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 11.24 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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