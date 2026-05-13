Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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13.05.2026 20:03:24
Freundlicher Handel: S&P 500 legt nachmittags zu
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Am Mittwoch erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0.57 Prozent auf 7’443.15 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.039 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.041 Prozent fester bei 7’403.98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7’400.96 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’375.13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’450.94 Punkten lag.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0.783 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, stand der S&P 500 bei 6’886.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der S&P 500 noch bei 6’836.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5’886.55 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’450.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Ford Motor (+ 13.59 Prozent auf 13.62 USD), Coherent (+ 9.63 Prozent auf 410.04 USD), Lumen Technologies (+ 7.79 Prozent auf 9.35 USD), Lumentum (+ 6.05 Prozent auf 1’052.43 USD) und Akamai (+ 5.50 Prozent auf 157.79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil DXC Technology (-7.92 Prozent auf 8.20 USD), Accenture (-7.86 Prozent auf 156.42 USD), Robert Half (-6.95 Prozent auf 24.25 USD), Gartner (-6.57 Prozent auf 142.91 USD) und Bio-Techne (-6.50 Prozent auf 44.34 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im S&P 500 ist die Ford Motor-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21’982’803 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.550 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
2026 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10.39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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