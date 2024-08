Freundlicher Handel: S&P 500 klettert zum Ende des Dienstagshandels

Am Dienstag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 1.68 Prozent auf 5’434.43 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 44.506 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.647 Prozent stärker bei 5’378.96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’344.39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 5’376.98 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’436.50 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’615.35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’221.42 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 4’464.05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 14.58 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 63.64 Prozent auf 0.02 USD), Starbucks (+ 24.50 Prozent auf 95.90 USD), VF (+ 7.29 Prozent auf 17.80 USD), Estée Lauder Companies (+ 6.64 Prozent auf 91.92 USD) und NVIDIA (+ 6.53 Prozent auf 116.14 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil First Republic Bank (-35.29 Prozent auf 0.01 USD), Chipotle Mexican Grill (-7.50 Prozent auf 51.68 USD), Baxter International (-6.55 Prozent auf 34.51 USD), Illumina (-3.87 Prozent auf 119.72 USD) und Valero Energy (-2.61 Prozent auf 147.54 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 64’843’572 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.006 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch