Freundlicher Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.26 Prozent stärker bei 4’719.55 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 39.017 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.447 Prozent auf 4’728.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’707.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 4’738.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’694.34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 2.75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, lag der S&P 500 bei 4’495.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’505.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der S&P 500 einen Wert von 3’995.32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 23.41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’738.57 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 83.33 Prozent auf 0.06 USD), Lumen Technologies (+ 12.03 Prozent auf 1.77 USD), Enphase Energy (+ 11.72 Prozent auf 120.22 USD), Zebra Technologies (+ 11.34 Prozent auf 272.16 USD) und Align Technology (+ 11.09 Prozent auf 257.02 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SVB Financial Group (-31.33 Prozent auf 0.02 USD), Ameren (-7.75 Prozent auf 75.02 USD), Exelon (-7.56 Prozent auf 37.90 USD), Arthur J Gallagher (-7.41 Prozent auf 227.04 USD) und Everest Reinsurance Group (-6.73 Prozent auf 360.78 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’690’795 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.783 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.42 Prozent, die höchste im Index.

