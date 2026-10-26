Freundlicher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Grün

Am Montag erhöht sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.62 Prozent auf 7’670.86 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.118 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.298 Prozent fester bei 7’646.42 Punkten in den Montagshandel, nach 7’623.68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7’702.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’639.70 Punkten lag.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’743.41 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der S&P 500 7’411.98 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 6’791.69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.85 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 10.17 Prozent auf 833.05 USD), Everpure A (+ 8.74 Prozent auf 134.11 USD), Bloom Energy (+ 7.83 Prozent auf 208.43 USD), Comfort Systems USA (+ 7.62 Prozent auf 1’249.33 USD) und Coherent (+ 7.21 Prozent auf 224.39 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Charter A (-5.00 Prozent auf 103.18 USD), Reddit (-4.87 Prozent auf 137.22 USD), Dollar General (-4.58 Prozent auf 126.61 USD), NVR (-4.33 Prozent auf 5’724.29 USD) und PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’616’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.537 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch