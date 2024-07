Freundlicher Handel: S&P 500 am Mittag auf grünem Terrain

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.04 Prozent stärker bei 5’462.68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 46.568 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.291 Prozent höher bei 5’476.39 Punkten, nach 5’460.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’479.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5’446.53 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’277.51 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 01.04.2024, bei 5’243.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 4’450.38 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 15.18 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’523.64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Punkte.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Tesla (+ 6.17 Prozent auf 210.09 USD), Merck (+ 3.55 Prozent auf 128.19 USD), Boeing (+ 2.66 Prozent auf 186.86 USD), Illumina (+ 2.66 Prozent auf 107.16 USD) und Apple (+ 2.19 Prozent auf 215.24 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Lumen Technologies (-6.82 Prozent auf 1.03 USD), Norwegian Cruise Line (-6.33 Prozent auf 17.60 USD), Carnival (-6.20 Prozent auf 17.56 USD), Advance Auto Parts (-4.89 Prozent auf 60.23 USD) und AutoZone (-4.59 Prozent auf 2’828.15 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’645’653 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.084 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 600.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch