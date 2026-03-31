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S&P 500-Performance im Blick 31.03.2026 18:00:41

Freundlicher Handel: S&P 500 am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: S&P 500 am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Der S&P 500 notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

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Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.26 Prozent fester bei 6’423.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52.249 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 1.09 Prozent stärker bei 6’413.12 Punkten, nach 6’343.72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 6’395.88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’453.73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6’878.88 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’845.50 Punkten auf. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’611.85 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 6.34 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 4.89 Prozent auf 1’051.40 USD), Under Armour (+ 4.79 Prozent auf 5.80 USD), Under Armour (+ 4.42 Prozent auf 5.91 USD), Carnival (+ 4.36 Prozent auf 25.01 USD) und Freeport-McMoRan (+ 4.12 Prozent auf 56.90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil McCormick (-5.19 Prozent auf 50.93 USD), Biogen (-4.84 Prozent auf 178.49 USD), Dell Technologies (-4.55 Prozent auf 157.16 USD), Charter A (-3.54 Prozent auf 213.11 USD) und CF Industries (-3.40 Prozent auf 132.92 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 15’276’042 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.549 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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