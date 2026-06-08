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Index-Performance im Fokus 08.06.2026 22:33:58

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün

Der NASDAQ Composite performte am ersten Tag der Woche positiv.

Synaptics
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Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.86 Prozent höher bei 25’929.66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.38 Prozent auf 26’065.07 Punkte an der Kurstafel, nach 25’709.43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 26’179.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’872.68 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’247.08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 22’387.68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19’529.95 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.59 Prozent. Bei 27’190.21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 11.19 Prozent auf 110.27 USD), Synaptics (+ 10.77 Prozent auf 136.00 USD), PDF Solutions (+ 9.43 Prozent auf 56.30 USD), KLA-Tencor (+ 9.27 Prozent auf 2’108.06 USD) und Applied Materials (+ 8.64 Prozent auf 492.17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-15.78 Prozent auf 6.51 USD), Hooker Furniture (-5.91 Prozent auf 12.09 USD), Akamai (-4.99 Prozent auf 141.87 USD), Comtech Telecommunications (-4.77 Prozent auf 4.50 USD) und Consumer Portfolio Services (-4.56 Prozent auf 9.00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’797’627 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.310 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13.95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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