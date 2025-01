Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 1.77 Prozent auf 19’621.68 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.595 Prozent höher bei 19’395.51 Punkten, nach 19’280.79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 19’638.66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’379.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.829 Prozent. Vor einem Monat, am 03.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19’480.91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’918.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14’592.21 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cutera (+ 24.10 Prozent auf 0.48 USD), Dorel Industries (+ 16.71 Prozent auf 3.38 USD), Sangamo Therapeutics (+ 15.04 Prozent auf 1.30 USD), Nektar Therapeutics (+ 14.46 Prozent auf 1.10 USD) und Lifecore Biomedical (+ 14.41 Prozent auf 7.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Taylor Devices (-14.74 Prozent auf 35.26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5.16 Prozent auf 5.15 USD), BlackBerry (-3.66 Prozent auf 3.68 USD), Century Aluminum (-3.57 Prozent auf 17.29 USD) und Roivant Sciences (-3.23 Prozent auf 11.69 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 54’957’593 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.587 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0.05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die Resources Connection-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch