NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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11.11.2026 22:33:55
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende
Der NASDAQ Composite zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.
Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.60 Prozent höher bei 25’466.19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.53 Prozent auf 25’448.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’065.87 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25’326.69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’649.85 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2.78 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 27’366.17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’445.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’468.30 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 19.49 Prozent auf 46.97 USD), FormFactor (+ 11.85 Prozent auf 95.78 USD), Amkor Technology (+ 10.53 Prozent auf 38.10 USD), Lattice Semiconductor (+ 10.36 Prozent auf 122.77 USD) und Ceva (+ 10.18 Prozent auf 26.94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PetMed Express (-11.98 Prozent auf 1.07 USD), Nissan Motor (-8.51 Prozent auf 1.72 USD), Century Casinos (-8.33 Prozent auf 0.55 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.25 Prozent auf 3.38 USD) und Dorel Industries (-3.37 Prozent auf 0.97 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’737’087 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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