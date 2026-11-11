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NASDAQ-Handel im Blick 11.11.2026 22:33:55

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.60 Prozent höher bei 25’466.19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.53 Prozent auf 25’448.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’065.87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 25’326.69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’649.85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 2.78 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 27’366.17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’445.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’468.30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 19.49 Prozent auf 46.97 USD), FormFactor (+ 11.85 Prozent auf 95.78 USD), Amkor Technology (+ 10.53 Prozent auf 38.10 USD), Lattice Semiconductor (+ 10.36 Prozent auf 122.77 USD) und Ceva (+ 10.18 Prozent auf 26.94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen PetMed Express (-11.98 Prozent auf 1.07 USD), Nissan Motor (-8.51 Prozent auf 1.72 USD), Century Casinos (-8.33 Prozent auf 0.55 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4.25 Prozent auf 3.38 USD) und Dorel Industries (-3.37 Prozent auf 0.97 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’737’087 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.569 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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